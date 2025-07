Piloto de Moto morre em colisão frontal na MS-142

Na tarde desta terça-feira (1º), Genildo Mendes Martins (38) faleceu após uma colisão frontal com uma caminhonete Volkswagen Amarok na MS-142, entre Camapuã e São Gabriel do Oeste. O acidente ocorreu em uma curva da rodovia, onde os veículos trafegavam em sentidos opostos. Com o forte impacto, Genildo morreu praticamente na hora. O motorista da Amarok, de 36 anos, permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos de investigação. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IMOL de Coxim. O acidente reforça a necessidade de atenção redobrada em trechos com curvas e tráfego de veículos em sentidos contrários na região. As causas oficiais ainda serão apuradas pelas autoridades.