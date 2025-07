Com maior rede de hospitais de Mato Grosso do Sul, Cassems fortalece a regionalização da Saúde

Hoje, 02 de julho, é comemorado o Dia do Hospital, e a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) aproveita a data para destacar a importância de cada unidade hospitalar que compõe a sua Rede e dos profissionais que cuidam da saúde da população, promovendo atendimento, acolhimento e dedicação nos momentos mais delicados da vida.

Composta por dez unidades hospitalares, estrategicamente distribuídas em Mato Grosso do Sul, a Rede de Hospitais da Cassems, consolidou-se como um dos pilares da assistência à saúde no estado. Ao longo de 2024, a instituição realizou mais de 637 mil atendimentos em 2024, resultado da verticalização da rede e do fortalecimento regional da assistência.

“Avançamos na consolidação do seu modelo de cuidado, ampliando a infraestrutura, qualificando os serviços e garantindo o acesso da população beneficiária a atendimentos de média e alta complexidade, próximo de casa”, destacou o presidente da Cassems, Ricardo Ayache”.

Com uma proposta sólida de regionalização da saúde e forte presença em todas as macrorregiões do estado, a Rede de Hospitais da Cassems reafirma seu compromisso com a saúde dos servidores públicos e com a melhoria contínua da assistência no Mato Grosso do Sul. “O trabalho realizado em 2024 é reflexo de um modelo assistencial centrado no cuidado integral, no acesso equitativo e na valorização da vida. Realizamos investimentos contínuos em infraestrutura, modernização e capacitação das equipes, sempre com foco na qualidade e humanização do cuidado”, salientou Ayache”.

Além de investir em estrutura física e atendimento humanizado, a gestão investe constantemente em tecnologia. “Temos uma central de monitoramento que possibilita cuidar de perto os 10 hospitais da Cassems. Só em 2024, cuidamos de cerca de 800 mil vidas.

Hospital Cassems de Campo Grande

Maior e mais completo da rede, o Hospital Cassems de Campo Grande é referência em alta complexidade no estado. Com estrutura de ponta e equipe multidisciplinar altamente qualificada, a unidade realiza cirurgias cardíacas, neurológicas, ortopédicas, além de transplantes e tratamentos oncológicos. Em 2024, manteve seu protagonismo como centro de inovação e formação continuada, sendo também polo de educação e pesquisa para profissionais da saúde. Foco na cirurgia robótica, cirurgia cardíaca pediátrica, transplantes de medula óssea e, por tudo isso, recebemos a acreditação ONA nível 3.

Hospital Cassems de Dourados

Segunda maior unidade da rede, o Hospital Cassems de Dourados é essencial para a macrorregião sul do estado. São 30 leitos de UTI e centros de diagnósticos especializados, centro cirúrgico moderno e pronto atendimento, o hospital se destacou em 2024 pela ampliação de atendimentos especializados e pela forte atuação em áreas como ginecologia, obstetrícia, pediatria e ortopedia, além do suporte fundamental à população dos municípios vizinhos.

Hospital Cassems de Três Lagoas

Atendendo à região a Costa Leste de Mato Grosso do Sul, o Hospital Cassems de Três Lagoas segue em expansão e fortalecimento dos serviços hospitalares. A unidade conta com pronto atendimento 24 horas, centro cirúrgico, leitos de internação e exames de imagem. Em 2024, avançou na consolidação do modelo de atenção integral, com destaque para a implantação de protocolos clínicos e humanização do cuidado.

Hospital Cassems de Corumbá

Localizado na fronteira com a Bolívia, o Hospital de Corumbá é peça-chave no atendimento da região do Pantanal. Com centro cirúrgico, pronto atendimento e internação, o hospital enfrentou importantes desafios logísticos e de acesso, mas em 2024 conseguiu reforçar sua capacidade operacional, ampliando o número de especialidades médicas e de procedimentos realizados, aproximando a medicina especializada da população local.

Hospital Cassems de Aquidauana

Responsável pelo atendimento na região oeste do estado, o Hospital Cassems de Aquidauana tem se destacado pela resolutividade e pela abordagem centrada no cuidado humanizado. A unidade oferece pronto atendimento, centro cirúrgico e exames, e em 2024 consolidou a atuação da Rede Cuidar, focado na prevenção e tratamento de lesões de pele, com impacto direto na qualidade de vida dos pacientes crônicos.

Hospital Cassems de Ponta Porã

Em 2024, a unidade de Ponta Porã protagonizou uma das principais conquistas da rede: a entrega de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a inauguração do Serviço de Hemodinâmica, possibilitando diagnósticos e tratamentos cardiológicos complexos, como cateterismos e angioplastias. Essa ampliação representa um marco para a saúde da região sul-fronteiriça, diminuindo a necessidade de deslocamento para centros maiores.

Hospital Cassems de Naviraí

A unidade hospitalar de Naviraí tem papel fundamental no suporte regional. Oferecendo atendimentos de urgência, leitos clínicos e procedimentos eletivos, o hospital vem se estruturando cada vez mais como referência local. Em 2024, ampliou sua capacidade de atendimento e consolidou ações voltadas à humanização, especialmente no cuidado de pacientes idosos e com doenças crônicas.



Nova Andradina

O Hospital Cassems de Nova Andradina representa o acesso à saúde de qualidade e humanização no interior Em 2024, o Hospital que oferece assistência a beneficiários de Nova Andradina e municípios vizinhos, como Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema e Taquarussu, registrou mais de 73.348 atendimentos de urgência e emergência, ambulatoriais e internações, cirurgias, exames de diagnósticos e análises clínicas e por imagem.

Hospital Cassems de Paranaíba

Com serviços essenciais para a região nordeste do estado, o Hospital de Paranaíba se destaca pela excelência no atendimento de urgência e pela presença de especialidades importantes como ortopedia, clínica médica e cirurgia geral. Em 2024, a unidade passou por melhorias em infraestrutura e foi contemplada com novos equipamentos, aumentando a resolutividade dos atendimentos.

Hospital Cassems de Coxim

Localizado na região norte, o Hospital Cassems de Coxim reforçou seu compromisso com a assistência humanizada e com a qualidade do cuidado. Em 2024, investiu em modernização de equipamentos de diagnóstico por imagem, intensificou o acolhimento multiprofissional e se consolidou como referência em urgência e clínica médica para os municípios do entorno.