Dourados recebe maior delegacia da PRF do país

A PRF inaugurou nesta terça-feira (25) uma nova delegacia em Dourados, considerada a maior do país e ponto estratégico no combate ao crime organizado e narcotráfico. A estrutura moderna visa aumentar a capacidade operacional dos agentes, oferecendo setores administrativos, núcleo de inteligência, alojamentos, academia e até heliponto.

O diretor nacional da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, destacou que a unidade já contribuiu significativamente para apreensões de drogas no Mato Grosso do Sul, reforçando a importância de Dourados no cenário nacional. O superintendente regional, João Paulo Pinheiro, afirmou que o espaço servirá também para treinamentos de policiais de todo o país.

O investimento de R$ 7,5 milhões, feito com recursos da bancada federal e executado em tempo recorde pela JP Engenharia, consolida Dourados como referência em policiamento de fronteira e segurança pública.