DOURADOS: Prefeitura vai acabar com alagamentos em mosteiro e levar recapeamento ao Parque Alvorada

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, assina nesta quinta-feira (8), às 8h, a ordem de serviço para início de um conjunto de obras no Parque Alvorada que deve solucionar, de forma definitiva, os constantes alagamentos no Mosteiro Santa Maria dos Anjos, das Irmãs Clarissas. “Vamos acabar com um problema crônico de alagamento nessa região, além de fazer o recapeamento de importantes vias aqui do Parque Alvorada para garantir maior segurança e mobilidade aos moradores”, anunciou o prefeito Marçal Filho.

O pacote inclui pavimentação asfáltica nas ruas Olívio Waldemar Beker e Ramão Gomes de Matos, recapeamento da Rua Sargento Moisés Soares da Silva e a implantação de sistema de drenagem com construção de bocas de dragão no acesso ao mosteiro. “São obras estruturais importantes, que poderiam ter sido realizadas há muitos anos e não foram, mas agora a nossa gestão vai solucionar esses problemas em definitivo”, salientou o prefeito.

Com investimento total de R$ 1.643.523,19, oriundos de recursos federais com contrapartida do município, a obra terá prazo de execução de seis meses e contempla uma série de melhorias estruturais. Entre os serviços previstos estão a implantação de galerias de águas pluviais, bocas de lobo, poços de visita, além de pavimentação, recapeamento, meio-fio, calçadas e sinalização viária.

O mosteiro, inaugurado em 2009 e primeiro de clausura feminina de Mato Grosso do Sul, sofre há anos com enxurradas que invadem o local em dias de forte chuva. Situado em uma área mais baixa do bairro, o espaço acumula histórico de transtornos enfrentados pelas religiosas, mesmo após intervenções anteriores realizadas por gestões passadas. A nova intervenção busca corrigir definitivamente o problema por meio de um sistema de drenagem mais eficiente, aliado à reestruturação das vias no entorno.

Segundo o prefeito, a iniciativa segue modelo semelhante aplicado em outras regiões da cidade que enfrentavam alagamentos há décadas, bem como nas imediações da Rua Monte Alegre, onde obras recentes conseguiram eliminar os transtornos.

Com a execução dos serviços, a Prefeitura pretende garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para moradores da região, além de oferecer solução definitiva para um problema de alagamento que persiste há quase 17 anos no Mosteiro Santa Maria dos Anjos.