DOURADOS: Prefeitura intensifica tapa-buraco nos bairros Santa Brígida, Ouro Verde e Flórida

A Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Obras Pública, está com equipes de tapa-buraco atuando em três frentes distintas para melhorar a trafegabilidade e a segurança nas ruas da cidade. Nesta quarta-feira (24), o prefeito Marçal Filho acompanhou os serviços no bairro Flórida I, enquanto outras equipes trabalham no Santa Brígida e no Ouro Verde. Desde os primeiros dias da atual gestão, as equipes têm atuado para melhorar as condições de  mobilidade urbana e proporcionar maior comodidade às pessoas que trafegam por essas vias.

Segundo o prefeito Marçal Filho, o trabalho é feito com técnica de qualidade, que consiste na retirada da massa asfáltica comprometida e na aplicação de novo material, garantindo maior durabilidade ao conserto. “Não é apenas jogar piche ou pó de asfalto em cima. A equipe corta a parte danificada, retira o que não serve e recompõe com nova massa, como se fosse um pedaço de recapeamento”, explicou.

O prefeito destacou ainda que, embora o ideal fosse realizar recapeamento total das vias, essa ação demanda investimentos muito maiores e a participação dos governos estadual e federal. “Enquanto aguardamos parcerias, a prefeitura faz a sua parte. Estamos executando o tapa-buraco da forma correta, com serviço que realmente oferece resultado”, reforçou.

Os bairros que recebem os trabalhos nesta semana são áreas antigas e bastante populosas, com grande número de ruas a serem atendidas. Por isso, a previsão é de que as equipes permaneçam por mais tempo nessas regiões até que todas as vias sejam contempladas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, o serviço segue um cronograma que pretende chegar a todos os bairros de Dourados de forma escalonada. As equipes têm aproveitado a estiagem para dar celeridade aos serviços, de forma a atender o maior número de bairros em curto espaço de tempo.

