sexta-feira, 31/10/2025

DOURADOS: Prefeito vistoria obra da Escola Avani Cargnelutti e destaca ritmo avançado da reforma

ANELISE PEREIRA
O prefeito Marçal Filho vistoriou na manhã desta sexta-feira (31) a grande obra de reforma e revitalização da Escola Municipal Avani Cargnelutti Fehlauer. Acompanhado pela equipe técnica, ele destacou o avançado andamento das ações após 100 dias do início do projeto. Trata-se da primeira grande obra no setor educacional da atual administração e uma reforma completa, com investimentos de R$ 6,5 milhões, com o projeto tendo prazo estimado de um ano para a conclusão. “Nós começamos há exatamente há 100 dias essa obra e o que podemos avaliar é que está bastante acelerada”, apontou o prefeito.

A unidade é situada no Jardim Flórida e atende mais de 600 alunos, dos quais parte, momentaneamente, está realocada em outro prédio e parte permanece em cômodos do prédio. Em diversas salas que compõem o bloco 1 do prédio, a cobertura e o forro já foram instalados, pisos foram trocados, as janelas e beirais foram substituídos, o acabamento das paredes foi concluído e a implementação do novo sistema elétrico está em andamento.

A implementação do revestimento de cerâmica nos banheiros está em andamento, bem como a estruturação do pórtico de entrada. No ginásio de esportes, já foi realizada toda a troca da cobertura, troca dos portões e a arquibancada passa por modificações. “Estamos fazendo tudo com foco em qualidade, é uma obra de excelência”, enfatizou Marçal Filho. “Vale recordar que em muitos locais aqui, chovia nas salas, a quadra de esportes estava abandonada e agora está ficando muito bonita”, continuou. “É um trabalho que avança rápido e com alto padrão de qualidade”, apontou o prefeito.

Ações avançam nas estruturas internas e externas da Escola Avani Cargnelutti Fehlauer

O secretário municipal de Obras Públicas, Jorge de Lúcia, destaca que as ações foram feitas com base em um planejamento para que já no próximo ano as crianças possam ocupar as salas reformadas, para que a reforma continue nas salas do bloco 2. “Estamos trabalhando para concluir essa primeira parte para que já quando os alunos voltem das férias em fevereiro possam utilizar as salas reformadas e, assim vamos avançar para a outra parte da obra, nas salas que vão estar desocupadas”, explicou.

O prefeito Marçal Filho destacou que a expectativa é que a obra, quando entregue, represente “uma nova escola Avani”. Vale destacar que a prefeitura fez um planejamento criterioso para a intervenção no local, pois trata-se de um prédio antigo, que há muitos anos abrigava um sistema prisional e foi adaptado para ser uma unidade escolar e, com isso necessita de grandes intervenções.

DETALHES DA OBRA

A obra prevê troca completa do telhado, esquadrias, forros e instalações elétricas e hidrossanitárias, além da reforma de todos os banheiros com novos revestimentos, louças e metais. Também estão previstas adequações de acessibilidade, construção de rampas, piso tátil, novas arquibancadas com corrimão, reforma do ginásio, substituição do playground, calçamento interno e externo, além da instalação proteção contra descargas atmosféricas, manutenção das caixas d’água, construção de estacionamento e instalação de um pórtico padrão na entrada.

As ações visam segurança, comodidade e acessibilidade no prédio. Investimentos em Educação são uma das prioridades da gestão, visando as necessidades existentes em Dourados, que conta com unidades que há muito tempo não recebem investimentos.

