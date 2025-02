DOURADINA: Prefeita Nair assina Consórcio Sul Fronteira buscando fortalecimento do desenvolvimento regional

Em um passo significativo para fortalecer a colaboração intermunicipal, a prefeita de Douradina, Nair Branti, assinou nesta semana a adesão oficial ao Consórcio Sul Fronteira. A solenidade contou com a presença do prefeito de Antônio João, Marcelo Pé, que é presidente do consórcio. Com a assinatura, a prefeita Nair assumiu a função de vice-presidente da iniciativa.

Também participaram do evento Colombo, Secretário Executivo do Consórcio Sul Fronteira; Rafael Santos, Secretário de Saúde de Douradina; Fabíola, Diretora Hospitalar; e Hugo, Engenheiro da Prefeitura. A cerimônia marcou um importante momento para o fortalecimento das relações institucionais entre os municípios da região Sul do estado.

O Consórcio Sul Fronteira busca promover o desenvolvimento conjunto de políticas públicas, com ênfase na área de saúde, infraestrutura e desenvolvimento social, buscando soluções regionais integradas para desafios comuns. A prefeita Nair ressaltou a importância da união entre os municípios para garantir mais qualidade de vida à população e maior eficácia na gestão dos recursos públicos.

“Estamos muito felizes em fazer parte deste consórcio, que abre novos horizontes para Douradina e todos os municípios parceiros. Nossa população vai se beneficiar diretamente dos avanços que serão conquistados através dessa parceria”, afirmou Nair Branti durante o evento.

Para mais informações sobre o Consórcio Sul Fronteira e suas iniciativas, acesse aqui.