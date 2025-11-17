terça-feira, 18/11/2025

DOURADINA: Encerramento oficial da 1ª Copa Douradina reúne homenagem e muita emoção em noite histórica do futsal

A 1ª Copa Douradina de Futsal foi marcada por muita emoção, competição de alto nível e uma linda festa do esporte em nossa cidade. Foi uma noite de lazer, integração e união das famílias douradinenses em torno do futsal.

Em memória dos atletas Goga e Milena Renovato, prestamos um tributo especial durante o evento, recordando com carinho o legado, o amor pelo esporte e a inspiração que deixaram para todos nós. Um momento de profunda emoção, respeito e união porque quem ama o esporte nunca parte sozinho… deixa história.

Classificação Final — Masculino

Campeão Nova Geração

Vice Campeão Juventus

Classificação Final — Feminino

Campeã Kaiowá ETE F.C

Vice Campeã Ava TE’E E.C

Agradecemos a todas as equipes, torcidas, famílias e profissionais que fizeram desta Copa um grande sucesso. Mesmo em meio ao luto, o esporte nos lembra que a união, a amizade e o companheirismo seguem vivos e é assim que manteremos sempre viva a memória dos nossos atletas.

Agradecemos, de forma especial, aos que contribuíram diretamente para a realização desta grande noite esportiva:

• Organização da Superintendência de Esportes;

• ⁠Superintendência de Cultura;

• ⁠Secretaria de Obras;

• Secretaria de Saúde;

• Câmara de Vereadores através do Vereador Mocó;

• Setor de Compras;

• Setor Finanças;

• Administração e planejamento;

• ⁠Polícia Militar;

• ⁠Prefeita Nair Branti

O empenho coletivo de cada profissional e setor fez toda a diferença para que a Copa fosse realizada com qualidade, segurança, estrutura e respeito aos atletas e à comunidade.

Parabéns aos campeões e a todos os participantes.

Nossa eterna gratidão e respeito a Goga e Milena Renovato. O legado de vocês continuará inspirando o futsal de Douradina.

A 1ª Copa Douradina de Futsal fica marcada na história — e esse é apenas o começo. O Governo Municipal seguirá incentivando o esporte, apoiando projetos, atletas e competições que fortalecem o lazer, a juventude e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

