DOF recupera caminhão furtado com carga de cigarros

Operação apreende 16 mil pacotes contrabandeados do Paraguai

FOTO: DOF

Veículo furtado em Cascavel/PR foi abandonado durante fuga e carga apreendida em operação na MS-386, em Mundo Novo

Policiais militares do DOF recuperaram na quinta-feira (19) um caminhão VW 9.150 Delivery carregado com 16 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai na rodovia MS-386, zona rural de Mundo Novo. Durante patrulhamento, a equipe avistou o veículo trafegando em alta velocidade por estrada sem pavimentação próxima à Linha Internacional.

Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu e abandonou o caminhão, entrando em área de mata, não sendo localizado apesar das buscas. A inspeção no baú revelou 320 caixas de cigarros de origem estrangeira, e a verificação dos sinais identificadores confirmou que o veículo ostentava placas falsas e havia sido furtado em Cascavel/PR em 7 de dezembro de 2025.

A carga apreendida representa prejuízo ao crime estimado em R$ 985 mil. A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal de Mundo Novo. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o MJSP. O DOF mantém canal direto para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300, garantindo sigilo aos informantes.

POLÍCIA

