sexta-feira, 29/08/2025

Diretor do instituto de criminalística participa de visita técnica da Rota Bioceânica

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O diretor do Instituto de Criminalística, Emerson Lopes dos Reis, representou a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul (PCi/MS) na visita técnica realizada em 18 de agosto, no município de Porto Murtinho. A agenda foi organizada pela Comissão Técnica de Segurança Pública da Rota Bioceânica e teve como objetivo alinhar diagnósticos e propor ações conjuntas para o Plano de Segurança do Corredor Internacional.

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário que vai ligar Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico, passando pelo Paraguai, Argentina e Chile, até chegar ao porto chileno de Antofagasta. O projeto reduzirá distâncias logísticas, ampliará a integração comercial e fortalecerá a cooperação em segurança e desenvolvimento entre os países envolvidos.

A programação em Porto Murtinho incluiu reunião com o prefeito Nelson Cintra, palestra do Comandante da 2ª Companhia de Fronteira, major Carlos Marcelo da Silva, além da visita ao canteiro de obras da Ponte Bioceânica, que será a principal ligação entre o Brasil e o Paraguai.

Para o diretor, a participação da Polícia Científica na comissão reforça o papel técnico da instituição nas discussões de segurança pública. “A atuação da PCi/MS contribui para antecipar demandas e garantir maior eficiência às ações conjuntas de segurança ao longo do corredor internacional”, destacou.

Fonte: CGP

CATEGORIAS:
GERAL

