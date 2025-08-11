terça-feira, 12/08/2025

Diretor da Funesp comenta o início da Copa Campo Grande Amador

Com 58 equipes e R$ 35 mil em premiação, competição celebra o aniversário da cidade e melhorias no campo

Milton
Milton
A abertura da Copa Campo Grande reuniu 58 equipes e mais de mil atletas inscritos, consolidando a competição como uma das maiores do esporte amador da região. Apesar de um pequeno adiamento, o torneio segue firme em sua quarta edição, que coincide com as comemorações do aniversário da capital sul-mato-grossense.

Segundo Sandro Benites, presidente da organização, o investimento da prefeita Adriane Lopes no esporte amador é fundamental para o crescimento da modalidade na cidade. “É uma paixão nacional e estamos satisfeitos com o nível e a participação dos times”, afirmou.

A parceria entre a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e a prefeitura garantiu melhorias importantes no campo da praça esportiva, incluindo gramado recuperado, iluminação adequada e cuidados no entorno. Essas melhorias também possibilitam que o estádio Jax da Luz seja liberado para jogos oficiais da CBF.

Benites destacou ainda a importância de manter o campo em condições para receber todas as categorias, garantindo partidas de qualidade para atletas e torcedores. Com premiação total de R$ 35 mil, a Copa Campo Grande promete movimentar o calendário esportivo local e celebrar o esporte e a comunidade da cidade.

