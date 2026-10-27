Dilma terá indenização de R$ 17,5 mil por mês pela ditadura

Justiça reconhece reparação permanente e retroativos ultrapassam R$ 6,6 milhões



O Ministério dos Direitos Humanos fixou em R$ 17.562,80 mensais a indenização da ex-presidente Dilma Rousseff pela perseguição política sofrida durante a ditadura militar. A decisão cumpre determinação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que também calculou R$ 6,6 milhões em valores retroativos, sujeitos ao desconto de quantias já recebidas.

Aos 22 anos, Dilma foi presa em 1970 por sua atuação na resistência ao regime. Mas sua história faz parte de um capítulo muito maior: entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura marcada pela censura, pela perseguição a opositores, por prisões arbitrárias e pela tortura. Não era apenas o direito de protestar que estava em risco; a liberdade de expressão, a organização política e a própria vida também podiam ficar à mercê dos órgãos repressivos.

Censura, tortura e medo marcaram os anos de chumbo

Durante o regime, opositores foram interrogados sob tortura, famílias sofreram com desaparecimentos e jornalistas, artistas, estudantes e trabalhadores enfrentaram a repressão. A censura atingiu jornais, músicas, peças teatrais e outras manifestações culturais. O Estado usou sua estrutura para perseguir pessoas consideradas inimigas do regime, enquanto vítimas e familiares passaram décadas buscando respostas.

É nesse contexto que deve ser entendida a indenização de Dilma: não como presente ou privilégio, mas como reparação reconhecida judicialmente por danos ligados à perseguição política e à perda do vínculo profissional. Em uma democracia, o Estado não pode tratar violações de direitos como se fossem simples páginas viradas. A ditadura terminou, mas reconhecer seus horrores é parte da responsabilidade histórica de um país que não deve confundir silêncio com esquecimento.

Dilma Rousseff – Memorias da Ditadura