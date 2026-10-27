Com mais de mil vagas abertas, entra na reta final as inscrições para o Vestibular da UEMS

Entra na reta final o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2027 da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Os candidatos interessados em ingressar no ensino superior público e gratuito, no próximo ano letivo, têm até o dia 05 de novembro de 2026, às 23h59min (horário oficial de MS) para efetuar a participação.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, por meio do portal da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) no endereço https://portal.concurso.fundacaofapec.org.br/ e pela página oficial da instituição: https://estude.uems.br/uems-vest.

Foram abertas 1.043 vagas, distribuídas em 52 cursos de graduação presenciais (nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia) em unidades universitárias localizadas em todas as regiões do Estado.

A taxa de inscrição é de R$ 100 (cem reais), com possibilidade de pagamento do boleto bancário até o dia 06 de novembro de 2026 na rede bancária credenciada. O período de requerimento de isenção da taxa foi encerrado no dia 30 de setembro. É importante que os interessados.

Garanta sua inscrição e evite indeferimento

É de suma importância que os vestibulandos da UEMS tenham atenção ao envio de documentos para que não tenham suas respectivas inscrições indeferidas. Nesse sentido, a Diretoria de Comunicação Social (DCS), desenvolveu artes com objetivo de orientar candidatos e candidatas que concorrem junto ao Processo Seletivo Vestibular – UEMSVEST 2027. Acesse aqui o link da matéria.

Provas serão aplicadas no dia 22 de novembro de 2026 em 19 cidades do Estado

Das Provas

A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão aplicadas no dia 22 de novembro de 2026, no período matutino, das 08h às 13h (horário oficial de Mato Grosso do Sul). O exame presencial ocorrerá de forma simultânea em 19 municípios sul-mato-grossenses: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Cursos e Distribuição de vagas

Ao todo, o vestibular oferta 1.043 vagas distribuídas em 52 cursos de graduação. Do total geral de oportunidades, 556 vagas destinam-se ao Acesso Universal (Ampla Concorrência) e 487 vagas são reservadas às Políticas de Ações Afirmativas da UEMS, divididas entre 207 vagas para candidatos/as negros/as, 114 para indígenas, 114 para residentes em Mato Grosso do Sul e 52 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Sobre a prova e cronograma

O exame é composto por 60 questões objetivas de múltipla escolha — distribuídas igualmente entre as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas —, além da Prova de Redação em Língua Portuguesa, de caráter eliminatório e classificatório.

O gabarito preliminar das provas objetivas será publicado no dia 25 de novembro de 2026. O Resultado Final com a classificação do processo seletivo está agendado para o dia 22 de janeiro de 2027, divulgado no portal da FAPEC e no site da UEMS. A convocação dos candidatos aprovados para o início das matrículas será realizada por meio de editais específicos a partir de fevereiro de 2027, seguindo o calendário acadêmico da instituição.

Inclusão e atendimento diferenciado

O edital garante atendimento especializado e condições diferenciadas para a realização das provas àqueles candidatos que comprovarem a necessidade durante o período de inscrição, que também encerra no dia 05 de novembro.

O benefício contempla pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, lactantes, pessoas com mobilidade reduzida ou condições temporárias de saúde, mediante apresentação de laudo médico comprobatório na área do candidato.

Reserva de Vagas

Em conformidade com as deliberações do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE-UEMS), o sistema de cotas do Vestibular 2027 estabelece os seguintes percentuais:

20% para candidatos negros (pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública;

10% para candidatos indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública;

10% para candidatos que comprovem residência no Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos;

5% para pessoas com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O edital completo, os formulários e o acompanhamento de todas as etapas estão disponíveis nos endereços eletrônicos https://portal.concurso.fundacaofapec.org.br/ e https://estude.uems.br/uems-vest.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a FAPEC pelo e-mail concurso@fapec.org ou pelos telefones (67) 3345-5910 e (67) 3345-5915.