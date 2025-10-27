terça-feira, 28/10/2025

 Dia do Servidor Público: Mensagem do presidente do tribunal de justiça

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Prezadas Servidoras e Servidores do Poder Judiciário de MS. Esta mensagem é da Administração do Poder Judiciário. Comemoramos agora o Dia do Servidor Público. 

Uma instituição pública, qualquer que seja, não atinge os seus objetivos sem a valorosa contribuição dos servidores, servidoras e colaboradores.

É com a participação e valorosa dedicação, compromisso e trabalho incansável de todos vocês que estamos tendo condições de edificar o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul como um tribunal de vanguarda no cenário nacional. Nossas ações inovadoras, graças à abnegação e participação de todos, individualmente ou em equipe, repercutem para além das linhas da fronteira de nosso Estado.

Todos os senhores valorizam o serviço que prestamos à população e à sociedade de Mato Grosso do Sul, e se empenham diuturnamente para isso, não raras vezes com sacrifícios pessoais e familiares.

A Administração se sente no dever de agradecer a cada um de vocês por todo esse empenho, pela resiliência e pela inovação que cada qual, a seu modo, demonstra a cada dia de trabalho.

Todos juntos, em especial cada um de vocês, lutamos por um objetivo comum, que é o fortalecimento do Poder Judiciário. Cada ação e cada atendimento refletem nossa relevante missão de promover a Justiça e o bem-estar de todos os cidadãos.

Que continuemos juntos em nossas respectivas jornadas, fortalecendo o Poder Judiciário e fazendo a diferença significativa na vida das pessoas.

Um feliz e abençoado Dia do Servidor Público.

Grande abraço.

Desembargador Dorival Renato Pavan

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Coreia do Norte dispara míssil balístico sobre costa leste

Milton - 0
A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira (22) um míssil balístico em direção ao mar na costa leste do país, segundo informou o comando...
Leia mais

Cabine de carreta bitrem é destruída por incêndio em Corumbá

Milton - 0
Uma carreta bitrem pegou fogo na Estrada Vermelha na manhã desta terça-feira (21), em Corumbá. O incidente aconteceu nos fundos de uma empresa de...
Leia mais

OAB/MS prestigia abertura do III Congresso de Direito Processual em Paranaíba e Inocência

ANELISE PEREIRA - 0
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), juntamente com a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e a Caixa...
Leia mais

Governo de Mato Grosso do Sul anuncia modernização de rodovias

Milton - 0
A Agesul lançou licitação para a contratação de uma empresa que desenvolverá o anteprojeto referencial de engenharia para reabilitação e manutenção de 673,57 km...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia