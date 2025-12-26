Detran habilita primeiro condutor de MS pela CNH do Brasil

Nascido e criado em área rural, o trabalhador Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos, tornou-se o primeiro condutor de Mato Grosso do Sul a ter a Permissão para Dirigir (PPD) pelas novas regras da CNH do Brasil. A experiência dele integra a etapa piloto conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), que agora avança na liberação de agendamentos para exames teóricos e práticos de novos candidatos.

Desde o dia 9 de dezembro, quando o Diário Oficial da União publicou a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Detran-MS vem trabalhando na adequação de seus sistemas para viabilizar todas as etapas do processo de forma digital, segura e integrada.

Bruno Amorim minutos antes do exame prático categoria A

Mais do que um avanço tecnológico, a CNH do Brasil representa a simplificação do acesso à habilitação, especialmente para trabalhadores que vivem fora dos grandes centros urbanos. Nascido e criado no meio rural, Bruno faz parte do perfil de pessoas que a nova política busca alcançar: cidadãos que dependem da mobilidade para trabalhar e cuidar da família, mas que historicamente enfrentam mais obstáculos para acessar serviços públicos.

Para avançar nessa fase inicial, considerada piloto, o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, explicou que o trabalho foi conduzido de forma gradual, respeitando cada etapa do processo, sem pular fases ou forçar procedimentos. Segundo ele, essa metodologia permitiu identificar ajustes técnicos e construir um fluxo mais seguro e eficiente para os próximos candidatos.

Luiz Fernando destacou ainda a colaboração direta do candidato piloto, do instrutor Celso Serafim, além do empenho das equipes técnicas da Diretoria de Habilitação (Dirhab) e da Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti), que acompanharam todas as etapas. “Alguns ajustes são naturais e fazem parte da evolução do sistema, mas o apoio técnico e o acompanhamento constante foram fundamentais para que essa fase fosse concluída com sucesso”, afirmou.

Integrantes da Gerência de Exames

O processo de Bruno teve início no dia 9 de dezembro, diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil. No dia 11, quando precisou ir à cidade para fazer compras com a família, buscou orientação na Agência do Detran no Pátio Central, onde já fez a biometria, realizou a captura de imagem, efetuou o pagamento da guia e passou pelos exames médico e psicológico.

Em razão de travas sistêmicas de segurança, relacionadas à carga horária mínima exigida para liberação do exame teórico, a prova foi realizada apenas no dia 18 de dezembro. Com a aprovação, o aplicativo CNH do Brasil liberou a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV).

Embora já soubesse conduzir veículos de duas e quatro rodas, Bruno precisou buscar um instrutor autônomo para cumprir as horas-aula previstas nas novas regras. Por enquanto, apenas instrutores que já eram vinculados a instituições credenciadas possuem acesso ao sistema do Detran-MS.

O instrutor Celso Serafim, explicou que as autoescolas estão se adaptando às novas regras, realizando a cobrança proporcional, considerando a hora-aula e o aluguel do veículo para o exame prático.

Na visão de Celso, a conquista da habilitação teve um significado especial por se tratar de um trabalhador do interior, morador da zona rural, que realmente precisava do documento. A pressão emocional foi intensa, já que o candidato realizou dois exames no mesmo dia (categorias A e B). A aprovação representou uma vitória para toda a família. “Ele não conseguiu dormir na noite anterior e, quando contou para a mãe que tinha sido aprovado, ela chorou de emoção”, relatou o instrutor.

A conquista da CNH

Com a PPD (Permissão para Dirigir) em mãos, entregue pela equipe que o acompanhou todo o processo, Bruno celebrou a conquista e destacou o impacto da habilitação em sua rotina.

“É uma alegria muito grande. Pela graça de Deus, consegui conquistar a CNH, algo que eu já queria há bastante tempo. Antes era mais difícil, mas agora, com esse processo mais acessível, fui atrás e consegui rápido. Confesso que no dia do exame fiquei mais tenso do que nas aulas, mas deu tudo certo. Essa conquista representa independência. Poder resolver as coisas da fazenda, fazer compras e, principalmente, ter mais tranquilidade no dia a dia. Sou muito grato a Deus por esse momento.”

Próximos passos

O Detran-MS segue trabalhando na adequação dos sistemas para que todas as etapas do processo de habilitação fluam de forma natural, sem a necessidade de procedimentos manuais ou sobrecarga no atendimento presencial.

De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), até o momento (23.12.2025), Mato Grosso do Sul possui 21,3 mil requerimentos pelo aplicativo CNH do Brasil. Sendo a maioria, 79,2% para categoria AB. Outros 17,7% fizeram o requerimento para categoria B, e 3% para categoria A. Desse total, 735 já estiveram numa agência do Detran, e assim como o Bruno, agora darão andamento as próximas etapas.

Passo a passo para candidatos à CNH do Brasil em MS

Conforme os avanços realizados até 23/12/2025

1. Baixe o aplicativo CNH do Brasil

2. No pré cadastro da Habilitação preencha o requerimento de Primeira Habilitação

3. Escolha a categoria pretendida e selecione MS como unidade federativa

4. Inicie o curso teórico pela autoescola ou pelo aplicativo CNH do Brasil

5. Agende atendimento presencial em uma agência do Detran para abertura do Renach e coleta biométrica

6. Faça os exames psicológico e médico

7. Faça o exame teórico

8. Emita a Licença de Aprendizagem pelo app CNH do Brasil

9. Busque um instrutor vinculado a uma autoescola (por enquanto, apenas instrutores de instituições credenciadas possuem acesso ao sistema, mas o Detran-MS já trabalha para avançar)

10. Faça as aulas práticas obrigatórias

11. Faça o exame de direção veicular.

12. Sua Permissão para Dirigir (PPD) estará disponível no app CNH do Brasil.