Desabamento na Igreja de Ouro em Salvador deixa mortos e feridos

O desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, popularmente conhecida como “Igreja de Ouro”, deixou uma vítima fatal e seis feridos em Salvador, nesta quarta-feira (5). Uma jovem de 23 anos, turista de São Paulo, faleceu, e os feridos foram socorridos por equipes de emergência. O incidente ocorreu no Centro Histórico, em um momento sem celebrações, e a área foi isolada pela polícia.

O templo, uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo, enfrentava graves problemas estruturais desde 2023. O teto estava desgastado, pilastras sem reboco e o piso irregular, prejudicando a mobilidade.

A restauração de parte da igreja foi realizada, mas não incluiu reparos essenciais, como o teto, e as condições do prédio pioraram com o tempo. O desabamento ocorreu apesar do tombamento como patrimônio material do Brasil.