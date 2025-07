“Monza Carburado”: Max Henrique surpreende com estreia inusitada na TV

Em uma ação inédita e ousada, o cantor sul-mato-grossense Max Henrique surpreendeu os telespectadores do Balanço Geral MS, da TV MS Record, ao entrar ao vivo no estúdio dirigindo um Monza. O momento inusitado aconteceu nesta quarta-feira (16) e marcou o lançamento oficial de sua nova música, “Monza Carburado”, que já vem se destacando entre os amantes de carros antigos.

O carro utilizado foi o mesmo que aparece no videoclipe da canção, gravado durante um encontro do grupo Baixos de Rua, na Orla Morena, em Campo Grande. Em apenas três dias, o clipe ultrapassou a marca de 100 mil visualizações no YouTube, refletindo o sucesso da faixa entre o público.

“Conversei com a produção do programa e sugeri a ideia maluca de entrar com o Monza ao vivo no estúdio. E eles toparam!”, conta Max Henrique.

“Teve toda uma manobra para fazer isso acontecer, mas no fim deu certo. A audiência foi excelente.”

O cantor fez história ao ser o primeiro artista a entrar ao vivo com um carro no estúdio de TV para lançar uma música, cantando diretamente de dentro do veículo. A produção do programa, liderada pelo apresentador Rodrigão, topou o desafio — e a cena rapidamente virou assunto nas redes sociais.

A ação criativa rendeu elogios e engajamento não apenas dos fãs de Max, mas também da comunidade apaixonada por carros antigos, especialmente os donos de Monza, que abraçaram o hit como trilha sonora de suas paixões sobre quatro rodas.