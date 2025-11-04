Deputado Zé Teixeira solicita melhoria de rodovias em MS

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou, nesta terça-feira (4), três indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul voltadas à melhoria da malha viária do Estado. As propostas têm como foco garantir estradas em condições adequadas para o escoamento da produção agropecuária e para a segurança dos usuários.

A primeira indicação foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, solicitando a pavimentação asfáltica do acesso entre a cidade de Naviraí e o distrito de Porto Caiuá, em parceria com a Copasul (Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense).

Segundo o parlamentar, a obra é fundamental para a região do Cone-Sul, que concentra propriedades rurais altamente produtivas e também integra uma das dez regiões turísticas oficiais do Estado. O trecho é considerado estratégico para o desenvolvimento local e para a segurança no tráfego.

Outra solicitação foi dirigida ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, pedindo o recapeamento da rodovia MS-384, no trecho que liga Bela Vista a Caracol.

A reivindicação, reforçada pela vereadora Magaly Godoy, destaca que a via encontra-se em condições precárias, com buracos e falta de sinalização, o que gera riscos de acidentes e prejuízos aos motoristas. Além de ser rota essencial para moradores e produtores rurais, a MS-384 será parte do futuro Corredor Bioceânico, aumentando ainda mais sua relevância logística.

A terceira indicação também foi encaminhada ao secretário Rodrigo Ramos e trata da Rodovia Gumercindo Pimenta dos Reis (MS-379), em Dourados. O pedido inclui a instalação de iluminação de LED, construção de acostamento e implantação de redutores de velocidade no trecho que liga a BR-163 à Escola Agrotécnica.

A solicitação foi reforçada após um grave acidente ocorrido em outubro, que resultou na morte de um jovem de 23 anos e deixou outro com amputação da perna. O deputado destacou que a ausência de infraestrutura adequada tem aumentado os riscos de acidentes, especialmente no período noturno.

Zé Teixeira ressaltou que a melhoria das estradas é essencial para garantir a competitividade do agronegócio sul-mato-grossense e a segurança da população. “Essas obras são imprescindíveis para assegurar o escoamento da produção, a continuidade dos investimentos e a tranquilidade dos usuários das rodovias”, afirmou.