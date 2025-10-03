Deputado Roberto Hashioka cumpre agenda na região leste do Estado

Na última segunda-feira (30), o deputado estadual Roberto Hashioka iniciou uma agenda de visitas pelos municípios da região leste de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de ouvir a população, dialogar com lideranças locais e reforçar compromissos já assumidos.

A primeira parada foi em Chapadão do Sul, município que se destaca pela agricultura e pelo crescimento econômico no Estado. Lá, Hashioka se reuniu com representantes locais para conhecer de perto as principais demandas e também esteve na Câmara Municipal, na presença da vereadora Inêz do Banco e demais vereadores e pôde discutir caminhos para colaborar diretamente com o desenvolvimento da cidade.

Em seguida, o parlamentar esteve em Paranaíba, onde assumiu o compromisso de destinar emendas para o Lar dos Idosos Santo Agostinho e Obras Sociais Jesus Consolador em 2026. Durante a visita, Hashioka esteve em reunião com a presidente da câmara: Wanice Luciana e os demais vereadores, Sindoley Moraes, Maicom Grottoe Zezinho. E conversou com lideranças e moradores, concedeu entrevistas à imprensa local e destacou a importância da transparência na atuação parlamentar, reafirmando seu compromisso com a cidade.

A agenda continuou em Inocência, com uma reunião na Apae, instituição que contará com apoio do deputado no próximo ano. Hashioka atendeu o pedido do vereador Gabriel Leal e destacou o carinho que tem pelo trabalho desenvolvido pela associação.

“Sempre tive um carinho muito especial pela Apae. Todas as vezes que está ao meu alcance, podem contar comigo. Sei que é uma emenda destinada pelo bem e que faz diferença na vida dos que são assistidos. É mais do que um compromisso, é uma honra poder contribuir”, afirmou.

Em Três Lagoas, Hashioka visitou a Apae e na companhia do vereador Daniel da Farmácia, esteve no Hospital Auxiliadora, que já recebeu mais de R$300 mil em emendas parlamentares para a área da saúde. No município, ele também esteve na Escola Estadual Afonso Pena, beneficiada com uma emenda de R$50 mil para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, garantindo mais conforto para estudantes e profissionais da educação.

O último compromisso foi em Água Clara, onde o deputado dialogou com o vereador Cleison Vital e lideranças locais. Ele relembrou a emenda de R$150 mil já paga ao município, utilizada para a compra de bicicletas elétricas destinadas aos agentes de endemias e comunitários de saúde, medida que fortalece o trabalho de prevenção e atendimento básico.

Ao encerrar a agenda, Hashioka destacou a relevância da região leste para o Estado.

“Cada município tem suas particularidades, mas todos compartilham o mesmo desejo de desenvolvimento e qualidade de vida para sua população. Ouvir essas demandas de perto é fundamental para que possamos construir soluções reais. Meu compromisso é continuar presente e atuante, trabalhando para que o leste de Mato Grosso do Sul siga crescendo com dignidade e oportunidades para todos”, finalizou.