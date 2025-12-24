Deputado Rinaldo Modesto apresenta balanço do mandato com foco em educação, proteção social e desenvolvimento regional

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), divulgou balanço das principais ações do seu mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), destacando avanços importantes nas áreas de educação, saúde, proteção social, desenvolvimento regional e políticas voltadas à juventude. Atuando com diálogo permanente e forte presença nas comunidades, o parlamentar reforçou que sua prioridade é fazer a política chegar onde as pessoas mais precisam.

Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da ALEMS, Rinaldo liderou iniciativas para fortalecer o ensino público, com destaque para o apoio ao programa Matemática pro Futuro, ao MS Alfabetiza Indígena e à defesa contínua da valorização dos profissionais da educação. O deputado também destinou emendas para obras em escolas, formação continuada de educadores e projetos de inclusão voltados a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). “A educação sempre foi e continuará sendo o coração do nosso mandato. Quando fortalecemos nossas escolas e valorizamos nossos professores, estamos garantindo o futuro do nosso Estado”, destacou.

A saúde também recebeu atenção prioritária em 2025, com a destinação de mais de R$ 2,6 milhões em emendas para melhorar atendimentos, adquirir equipamentos e reforçar a estrutura dos serviços básicos nos municípios. Conforme afirmou o deputado, “a saúde não pode esperar. Nosso compromisso é levar investimentos a todos os municípios, garantindo atendimento digno e qualidade de vida às famílias sul-mato-grossenses”. Além disso, ele ampliou o apoio a ações de assistência social e iniciativas voltadas a grupos vulneráveis.

No campo da proteção social, Rinaldo Modesto apresentou projetos de fortalecimento das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e proteção da infância. Entre as proposições, destaca-se a obrigatoriedade da divulgação do Disque 100 em espaços públicos e privados, reforçando mecanismos de denúncia e apoio às vítimas. “Proteger mulheres e crianças é uma missão permanente. Não mediremos esforços para garantir que vítimas de violência tenham acolhimento, apoio e caminhos seguros para denunciar”, afirmou o parlamentar, que também atua em campanhas de prevenção ao abuso infantil e em ações para ampliar a segurança no ambiente escolar.

O deputado também reforçou sua atuação em prol do desenvolvimento regional por meio da Frente Parlamentar do Cooperativismo, incentivando políticas que ampliam a geração de emprego e renda em municípios do interior. “O cooperativismo é uma das maiores forças econômicas do nosso Estado. Quando apoiamos o pequeno produtor e a cooperativa local, estamos impulsionando desenvolvimento de verdade”. Modesto também acompanha investimentos de infraestrutura por meio do programa MS Ativo, incluindo obras de pavimentação, drenagem e melhorias urbanas.

Com forte ligação com Campo Grande, cidade onde iniciou sua trajetória política, o deputado reafirma seu compromisso com as demandas da Capital e mantém diálogo permanente com moradores, entidades e lideranças comunitárias. “Campo Grande é a minha casa. Conheço cada bairro, cada comunidade, e vou continuar trabalhando lado a lado com as pessoas para trazer resultados concretos”, destacou.

Na área social, o parlamentar manteve apoio ao Tocando em Frente, programa que oferece oficinas gratuitas de música, dança, reforço escolar e atividades esportivas, ampliando oportunidades para crianças e adolescentes. Segundo Rinaldo investir nas crianças e jovens é investir em um futuro de oportunidades. Para o parlamentar o projeto Tocando em Frente mostra que quando abrimos portas para oportunidades, a juventude responde com talento, disciplina e esperança.

Encerrando o balanço, Rinaldo Modesto reforçou o propósito que orienta seu trabalho na ALEMS. “Trabalhamos todos os dias para melhorar a vida das pessoas. Meu compromisso é com a educação, com as famílias, com a inclusão e com o desenvolvimento dos nossos municípios. É isso que me move e continuará guiando cada ação do nosso mandato. Nesse espírito de esperança e respeito quero desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade e bençãos”.