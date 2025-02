Deputado Rinaldo defende agilidade no combate à violência contra a mulher

O deputado Professor Rinaldo Modesto, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica, destacou, em reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a necessidade de ações mais rápidas e eficazes contra a violência doméstica no Estado. Segundo Rinaldo, apesar das medidas protetivas, muitos agressores continuam cometendo feminicídios. Ele enfatizou a importância de humanizar o atendimento e dar agilidade às ações preventivas, além de encarar o tema como questão de segurança pública.

O parlamentar também se manifestou em apoio ao SINPOF, sindicato dos peritos forenses, pedindo valorização e melhores salários para os profissionais da área, essenciais na investigação de crimes. Rinaldo também coordenou a Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo, destacando a importância do setor agropecuário para a economia estadual. O deputado foi convidado para eventos relevantes no cenário de sustentabilidade e inovação no agronegócio, como a Dinapec e o Fórum Pré-COP 30.