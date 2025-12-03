quarta-feira, 3/12/2025

Deputado Junior Mochi pede mais segurança no Parque dos Poderes

Motivação do pedido: Aumento de incidentes e insegurança

Milton
Milton
Foto: Divulgação

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (03), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou uma indicação à SEJUSP/MS, à Polícia Militar e à Polícia Civil solicitando o reforço do policiamento ostensivo no Parque dos Poderes.

O pedido se baseia em relatos recentes de movimentação suspeita, tentativas de furto e no aumento da sensação de insegurança na região, principalmente no início da manhã e à noite.

Para Mochi, a maior presença policial é essencial para prevenir ocorrências, reduzir riscos e proporcionar mais segurança a servidores, visitantes e frequentadores do local.

POLÍTICA

