Definidos os campeões nas modalidades individuais dos Jogos Escolares da Juventude de MS

No domingo (27), foi concluído o primeiro bloco de modalidades dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos. Nesta etapa inicial, entraram em ação os estudantes-atletas das modalidades individuais: natação, xadrez, judô, badminton, ginástica artística, tênis de mesa, wrestling (luta olímpica), karatê e atletismo.

A edição 2025 realizada em Campo Grande reúne cerca de 3,4 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 52 municípios sul-mato-grossenses. Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul são organizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Um dos grandes destaques da competição foi o atleta de Ponta Porã, Marco Antônio Douglas Benites, de 14 anos. O marchador conquistou um feito inédito para Mato Grosso do Sul ao garantir o 1º lugar na prova de 5000 metros na Copa Brasil de Marcha Atlética 2025 sub-16, estabelecendo um novo recorde. Nos Jogos Escolares, Marco repetiu o bom desempenho e conquistou a medalha de ouro na mesma prova.

Marco conta como iniciou na modalidade:“Eu tinha participado de algumas outras provas do atletismo e perdido, aí eu fiquei bem triste e pensei em desistir dos jogos, mas eu tenho um amigo que é marchador, ele tem 18 anos. Aí ele veio, me chamou falando pra eu testar pra ver como era. Aí eu testei, e ele falou pra mim que, se eu continuasse desse jeito, eu poderia ser campeão brasileiro. Então, eu testei, só comecei a treinar. No meu quarto dia, eu já tava pegando o movimento, rapidinho eu já peguei. Aí, na primeira competição, eu peguei 30 minutos. Eu ia desistir de tudo. Aí eu falei: vou tentar uma prova nova e deu bom. Foi aí que eu entrei na marcha.”

Outro destaque da competição é a atleta Isabela Oliveira, de 14 anos, que representa o município de Três Lagoas. Ela conquistou a medalha de ouro na prova de arremesso do peso na categoria de 12 a 14 anos. Iniciada no esporte por meio de outras modalidades coletivas, como futebol, vôlei e basquete, Isabela migrou para o atletismo a partir de uma orientação do treinador de basquete, que buscava desenvolver nos alunos mais força e resistência física. A atleta relata como foi essa transição e os impactos que o atletismo teve na sua rotina e no seu comportamento:

“Sempre pratiquei esportes. Comecei no futebol, depois passei pelo vôlei e pelo basquete. Foi no basquete que o treinador sugeriu o atletismo, porque dizia que a gente precisava de mais resistência e força nas pernas. Experimentei e gostei, aí comecei a competir. Acho que o atletismo me transformou. Antes, mesmo fazendo esporte, eu era muito sedentária. Hoje me sinto mais forte, mais confiante e até mais aberta com as pessoas. No começo eu era bem tímida, ficava no meu canto. Agora estou bem mais solta, e foi o atletismo que me ajudou nisso.”

O técnico de Isabela é o professor Reynaldo Abrão Camargo, de 60 anos, que também celebra os resultados positivos da competição. Com 40 anos de experiência, ele destaca a evolução técnica dos atletas sul-mato-grossenses.

“Com o tempo, temos obtido bons resultados. Nossos atletas vêm conquistando medalhas não só em nível estadual, mas também nacional e internacional. Atualmente, estamos focados na preparação de duas ou três atletas em quem depositamos grandes expectativas. A meta é que elas se classifiquem para o Campeonato Brasileiro”, explica o treinador.