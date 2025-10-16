quinta-feira, 16/10/2025

Decisão do título sênior será no Madrugadão em Três Lagoas

Competição reúne veteranos do esporte em clima de rivalidade e superação

Foto: EsporteMS

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), realiza nesta sexta-feira, 17 de outubro, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+. A decisão será no Estádio Benedito Soares da Mota, o tradicional “Madrugadão”, e promete reunir atletas veteranos e torcedores em uma noite de muita emoção e espírito esportivo.

A disputa pelo título coloca frente a frente as equipes OT Marrucos e AE Cavaquinho FC/AABB, que se destacaram ao longo da competição com atuações de garra, técnica e entrosamento. Ambas as equipes venceram suas respectivas semifinais e chegam à final com grandes expectativas de levantar o troféu.

Antes da grande decisão, a programação da noite contará com a disputa do terceiro lugar, às 18h, entre Real Matismo e Amigos do Tíziu, equipes que também tiveram boas campanhas e agora lutam pelo lugar no pódio. Em seguida, às 19h, acontece o jogo mais esperado da competição: a final entre AE Cavaquinho FC/AABB e OT Marrucos.

A realização do Campeonato Sênior 45+ reforça o compromisso da Prefeitura em incentivar o esporte local e valorizar os atletas acima de 45 anos, promovendo saúde, lazer e integração comunitária. A entrada no estádio é gratuita, e a participação da torcida será fundamental para abrilhantar ainda mais essa noite especial.

A expectativa é grande para conhecer o grande campeão, e o Madrugadão deve receber um bom público para prestigiar os veteranos que seguem mostrando talento e paixão pelo futebol.

