segunda-feira, 9/02/2026

Curto-circuito em ventilador provoca incêndio em escola

Incidente ocorreu na Avenida Rio Branco e assustou alunos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Corpo de Bombeiros atuou rapidamente e evitou danos maiores

Um princípio de incêndio causou preocupação na Escola Estadual Carlos de Castro Brasil na manhã desta segunda-feira (9), quando um ventilador de parede apresentou superaquecimento. A proximidade com o 3º GBM permitiu que os militares chegassem rapidamente ao local, por volta das 07h45, constatando que o equipamento gerava densa fumaça em uma das salas de aula. O ventilador foi retirado e o ambiente recebeu ventilação tática, sem necessidade de uso de água, preservando mobiliário e instalações.

Funcionários relataram que alguns aparelhos já apresentavam sinais de falha elétrica, e o superaquecimento ocorreu logo após ligar o equipamento para o início das atividades. A ocorrência foi encerrada sem feridos, mas o Corpo de Bombeiros reforçou a importância da manutenção preventiva em sistemas elétricos, principalmente em locais de grande circulação. O caso serve de alerta para escolas e instituições públicas sobre cuidados com equipamentos antigos ou sobrecarregados, prevenindo acidentes maiores.

A corporação destacou que inspeções regulares são essenciais para a segurança de alunos e servidores.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

