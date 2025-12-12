Cursos de artesanato abrem novas oportunidades para reeducandos da Capital

Reeducandos de diferentes unidades penais de Campo Grande vivenciaram novas oportunidades de aprendizado e geração de renda por meio de capacitações em técnicas artesanais. Os cursos, resultado de parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Conselho da Comunidade da Capital, fortalecem as ações de ressocialização desenvolvidas no sistema prisional sul-mato-grossense.

As formações abrangeram diferentes modalidades, com as certificações sendo entregues ao longo desta semana aos reeducandos e reeducandas. No Ptran (Presídio de Trânsito), por exemplo, 11 internos foram certificados no Curso de Mosaico, arte que consiste na criação de desenhos e composições por meio da aplicação de pequenos fragmentos de materiais como cerâmica, vidro, pedras ou azulejos. A técnica, tradicional e amplamente utilizada em decoração, desenvolve a criatividade, a paciência e a precisão manual dos participantes. A capacitação foi ministrada pela artesã Alice Sales Trouy.

No EPFIIZ (Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi), foi desenvolvido o Projeto Oficinas de Pintura, Decoupage e Customização em Caixas e Produtos de MDF, ministrado pelas professoras Milena Maura Gonçalves de Abreu e Zilda Regina Lubas de Oliveira. Com carga horária de 60 horas-aula, a capacitação ocorreu nos últimos dois meses.

Já no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, internos participaram do curso de Amigurumi, técnica japonesa que consiste na produção de pequenos bonecos, personagens e objetos tridimensionais confeccionados em crochê ou tricô. O método, que combina criatividade e precisão manual, trabalha percepção espacial, coordenação motora e concentração, além de ser amplamente valorizado no artesanato contemporâneo pela delicadeza e alto potencial de comercialização. Os participantes aprenderam desde os pontos básicos, modelagem e montagem até técnicas de acabamento, permitindo a criação de peças únicas e de alto apelo artístico.

O resultado dos cursos pôde ser visto e valorizado pelo público durante a Feira Artesão Livre – Especial de Natal, realizada neste mês no Fórum de Campo Grande. Peças de amigurumi, decoupage, pintura, mosaico e produtos customizados em MDF foram expostas e disponibilizadas para venda, permitindo que os participantes colocassem em prática as técnicas aprendidas e tivessem uma experiência real de empreendedorismo.

As capacitações integram as ações da Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Assistência Educacional da Agepen e da Divisão de Trabalho Prisional, cujas equipes atuam continuamente para ampliar oportunidades educativas e profissionais dentro das unidades penais. “São atividades que visam a ressocialização, estimulando habilidades manuais, disciplina, criatividade e perspectivas positivas para o retorno ao convívio social”, finaliza a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves.