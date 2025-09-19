Curso matsuri dance na casa de cultura promove integração e valorização da tradição japonesa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secult (Secretaria Executiva da Cultura) informa que a Casa de Cultura abre suas portas para mais uma atividade que une movimento, alegria e tradição: o curso Matsuri Dance, que acontece aos sábados, das 9h às 10h30, em encontros programados para os dias 27 de setembro, 11 e 25 de outubro, 08 e 22 de novembro e 06 de dezembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente ou pelo telefone 2020-4310.

Inspirada nas danças tradicionais dos festivais japoneses, a oficina busca muito mais do que ensinar passos coreografados. Seu objetivo é promover a integração cultural e social por meio da dança, valorizando a herança japonesa e estimulando a expressão corporal, o bem-estar e a convivência em grupo.

Entre os benefícios propostos, destacam-se o desenvolvimento da coordenação motora e da autoconfiança, a prática de hábitos saudáveis, a socialização e o fortalecimento do trabalho em equipe. O curso também prepara os participantes para apresentações culturais, incentivando a disciplina e o compromisso coletivo.

Sobre o Curso

A metodologia do Matsuri Dance combina momentos de acolhida e integração, com dinâmicas de socialização e contextualização cultural, seguidos de aquecimento físico, ensino progressivo das coreografias, práticas coletivas e até ensaios para apresentações. Cada aula se encerra com alongamento, relaxamento e uma roda de conversa para troca de experiências.

Mais do que um curso de dança, o Matsuri Dance é uma oportunidade de vivência cultural e comunitária, resgatando tradições japonesas e, ao mesmo tempo, criando laços de amizade e bem-estar entre os participantes.