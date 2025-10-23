Cruz Vermelha MS realiza grande ação de saúde bucal em cinco cidades no dia 25 de outubro

Campanha “Dia D da Saúde Bucal” distribuirá gratuitamente enxaguantes bucais e promoverá educação em saúde em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Aquidauana e Chapadão do Sul.

CAMPO GRANDE, MS – 23 de outubro – No próximo dia 25 de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional da Saúde Bucal, a Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul (CVBMS) promoverá o “Dia D da Saúde Bucal”. A iniciativa consiste em uma ampla campanha de conscientização que acontecerá simultaneamente em cinco municípios do estado, com o objetivo de alertar a população sobre a importância dos cuidados com a boca como fator essencial para a saúde geral.

Durante o evento, voluntários da Cruz Vermelha estarão em locais de grande circulação para distribuir gratuitamente enxaguantes bucais e fornecer orientações sobre práticas de higiene, prevenção de cáries e outras doenças periodontais. A ação reforça o compromisso da instituição com a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade sul-mato-grossense.

“Esta é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos da população, levando informação de qualidade e um recurso prático para o cuidado diário”, afirma o Presidente da Cruz Vermelha MS. “A saúde começa pela boca, e prevenir é sempre o melhor caminho. Nosso lema para esta campanha é ‘Um dia para cuidar de você. Uma vida inteira para cuidar de todos’, e é exatamente isso que faremos: dedicaremos um dia para um cuidado específico, refletindo nossa missão de cuidar das pessoas todos os dias.”

A campanha busca desmistificar a ideia de que a saúde bucal se resume à estética, enfatizando sua conexão direta com a saúde do corpo inteiro, incluindo a prevenção de doenças cardiovasculares e outras condições sistêmicas.

A ação ocorrerá simultaneamente nos seguintes locais e horários:

Campo Grande: Pátio Central Shopping – a partir das 9h

Toda a atividade é gratuita e aberta ao público. Aqueles que desejarem apoiar a continuidade das ações humanitárias da Cruz Vermelha no estado poderão realizar doações voluntárias via PIX nos locais do evento.

Para mais detalhes sobre a campanha, acesse o site oficial: https://comunicacao9038.wixsite.com/landing-page-dia-d

Sobre a Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul:

A Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul é uma organização humanitária independente e neutra, dedicada a proteger a vida e a saúde, e a garantir o respeito pelo ser humano. Atua em diversas frentes, incluindo socorro em desastres, promoção da saúde, inclusão social e educação, pautada pelos princípios fundamentais de Humanidade, Imparcialidade, Neutralidade, Independência, Voluntariado, Unidade e Universalidade.

Contato para a Imprensa:

Fernanda Vasquez

Coordenadora Estadual de Comunicação CVBMS

comunicacao@cruzvermelhams.org.br

67 99235-8111