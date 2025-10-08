quarta-feira, 8/10/2025

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro bilionário do futebol

O bilionário do futebol: Ronaldo e seus feitos dentro e fora dos campos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Cristiano Ronaldo | Reprodução

Cristiano Ronaldo alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro jogador de futebol bilionário. A extensão contratual assinada com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em junho deste ano, ultrapassa os US$ 400 milhões, segundo a Bloomberg, elevando seu patrimônio a números jamais vistos no esporte. Aos 40 anos, Ronaldo soma mais de 20 anos de carreira em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Além dos ganhos em campo, o português investiu em parcerias comerciais com marcas renomadas como Nike e Armani, além de seus negócios próprios na moda e hotelaria. Essa combinação consolidou seu status como um dos atletas mais ricos e influentes da história do esporte.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Ações de prevenção ao câncer começa nessa sexta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza nesta sexta-feira (03), das 8h às 16h, na Arena Novos...
Leia mais

Porto Murtinho recebe visita histórica com presença do Presidente do Paraguai

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta quinta-feira, 02 de outubro, Porto Murtinho foi palco de um marco histórico: pela primeira vez, um Presidente da República do Paraguai...
Leia mais

Com saldo de US$ 6,34 bi, MS acumula superávit de 347% nas exportações entre janeiro e setembro de 2025

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul exportou US$ 8,18 bilhões entre janeiro e setembro de 2025, conforme a Carta de Conjuntura do Comércio Exterior elaborada pela...
Leia mais

Aquidauana atrai investidores e ganhará mais um atrativo turístico.

ANELISE PEREIRA - 0
Aquidauana está em pleno crescimento, com avanços em sua estrutura que vêm atraindo investidores nas mais diversas áreas. Dentro desse movimento de fortalecimento do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia