Cristiano Ronaldo se torna o primeiro bilionário do futebol

Cristiano Ronaldo alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro jogador de futebol bilionário. A extensão contratual assinada com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em junho deste ano, ultrapassa os US$ 400 milhões, segundo a Bloomberg, elevando seu patrimônio a números jamais vistos no esporte. Aos 40 anos, Ronaldo soma mais de 20 anos de carreira em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Além dos ganhos em campo, o português investiu em parcerias comerciais com marcas renomadas como Nike e Armani, além de seus negócios próprios na moda e hotelaria. Essa combinação consolidou seu status como um dos atletas mais ricos e influentes da história do esporte.