Cristiano Ronaldo lidera lista dos atletas mais bem pagos de 2025

Cristiano Ronaldo é, mais uma vez, o atleta mais bem pago do mundo. A tradicional lista da revista Forbes, divulgada nesta quinta-feira (15), colocou o astro português no topo com impressionantes 275 milhões de dólares em rendimentos no ano — aproximadamente R$ 1,5 bilhão. O valor soma salários e acordos publicitários.

Atualmente jogando no Al-Nassr, da Arábia Saudita, CR7 desbancou grandes nomes do esporte mundial. O segundo colocado é Stephen Curry, astro da NBA, com US$ 156 milhões. Fechando o pódio está o boxeador britânico Tyson Fury, com US$ 146 milhões.

O futebol domina o ranking, com três representantes no top 10: além de Ronaldo, Lionel Messi aparece em quinto (US$ 135 milhões) e Karim Benzema em oitavo (US$ 104 milhões). A NBA também emplacou três atletas: Curry, LeBron James (6º, com US$ 133,8 milhões) e Kevin Durant (10º, com US$ 101,4 milhões).

A lista ainda conta com nomes do beisebol e do futebol americano, como Juan Soto (7º) e Dak Prescott (4º). A presença de Ronaldo no topo reflete não apenas sua performance em campo, mas também sua força como marca global.

Confira os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2025: