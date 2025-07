Criminoso capota carro na fuga da polícia no Marcos Roberto

Um criminoso de 32 anos, foragido da Justiça, foi preso na manhã desta quarta-feira (17) após roubar um Chevrolet Prisma e capotar o veículo durante uma fuga no bairro Marcos Roberto. A vítima, uma advogada, foi abordada ao sair de casa na Rua dos Andes. O bandido usava uma faca e um pedaço de madeira para intimidá-la.

A Polícia foi acionada e equipes do GOI e do serviço de inteligência iniciaram as buscas. O veículo foi localizado na Rua Japão, onde o suspeito desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Durante a perseguição, perdeu o controle do carro, que capotou.

Mesmo após o acidente, ele tentou invadir uma casa na Vila das Bandeiras, mas foi capturado duas quadras depois. Com várias passagens criminais, ele segue à disposição da Justiça. O carro teve perda total e a perícia esteve no local.