Cresce o mercado de hortaliças higienizadas e prontas para consumo no Brasil

O mercado de hortaliças higienizadas e prontas para consumo está em plena expansão no Brasil, refletindo mudanças nos hábitos alimentares da população que busca mais praticidade e saúde na alimentação. De acordo com o diretor-executivo do Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort), Manoel Oliveira, o segmento já representa aproximadamente 3,5% das vendas totais de hortaliças e registra crescimento acima de dois dígitos nos grandes centros urbanos, impulsionado principalmente por consumidores que valorizam conveniência e produtos frescos.

Além de supermercados e redes de delivery que têm ampliado a oferta desses produtos. A tendência é que a procura continue aumentando, acompanhando o crescimento do interesse por alimentação saudável, pela praticidade no preparo das refeições e pelo aumento da consciência sobre higiene e segurança alimentar. Investimentos em embalagens que preservem a qualidade e em tecnologias de higienização também contribuem para o fortalecimento do setor, tornando as hortaliças prontas para consumo uma alternativa cada vez mais presente na rotina dos brasileiros. Especialistas do setor ressaltam que, apesar do crescimento, o segmento ainda tem grande potencial de expansão em cidades de médio e pequeno porte, onde a adoção desse tipo de produto ainda é menor, mas a demanda por conveniência tende a aumentar.

O aumento da oferta de hortaliças higienizadas e a educação do consumidor sobre seus benefícios reforçam a tendência de crescimento do mercado, que combina saúde, segurança e praticidade, estabelecendo-se como uma das frentes mais promissoras da horticultura brasileira.