Costa Rica prepara a 4ª Expo Rica com atrações imperdíveis e entrada franca

A 4ª Expo Rica – Exposição Agropecuária de Costa Rica, que ocorrerá de 8 a 11 de maio de 2025, promete agitar a cidade com uma programação diversificada e entrada franca em todos os dias. O evento será realizado no Parque de Exposições Laerte Paes Coelho e faz parte das comemorações do 45° aniversário de Costa Rica, celebrando a cultura e as tradições locais.



A grade de shows conta com artistas renomados que prometem animar o público. No dia 08 de maio, a abertura ficará por conta da famosa dupla sertaneja César Menotti & Fabiano. No dia seguinte, 09 de maio, o palco receberá as duplas Jennifer & Stephany e Luan Pereira, conhecido por seu estilo que mistura Agronejo, sertanejo universitário e funk brasileiro.



No sábado, 10 de maio, os fãs do sertanejo poderão prestigiar a apresentação da dupla Cézar & Paulino. O encerramento do evento, no dia 11 de maio, contará com a emocionante final do rodeio e o show da dupla Clayton & Romário. Além dessas atrações, artistas locais também terão espaço para se apresentar ao público.



A Expo Rica não se limita apenas aos shows musicais, o evento contará com uma série de atividades tradicionais como o rodeio, a cavalgada e a queima do alho. Uma novidade deste ano será a prova do tambor, que promete trazer mais emoção à programação.



Para garantir conforto aos visitantes, uma estrutura abrangente será montada, incluindo arena, camarotes, arquibancadas e uma praça de alimentação totalmente coberta. Os shows “prata da casa” acontecerão na praça de alimentação, proporcionando uma experiência única para os participantes.



A organização do evento é do Costa Rica Esporte Clube em parceria com a Prefeitura de Costa Rica, Câmara de Vereadores e Usina Atvos. O objetivo é mobilizar toda a região em torno das tradições culturais do peão de rodeio e resgatar práticas como a cavalgada e a queima do alho.



Com transporte coletivo gratuito disponível todas as noites durante o evento, a Expo Rica se apresenta como uma oportunidade imperdível para famílias e amigos se reunirem em um ambiente festivo e acolhedor. A expectativa é que o evento atraia um grande público e promova um forte intercâmbio cultural entre os visitantes.



A 4ª Expo Rica é mais do que uma exposição agropecuária, é uma celebração das tradições locais e um espaço para fortalecer laços comunitários. Prepare-se para dias repletos de música, cultura e diversão em Costa Rica!