Costa Rica faz história com estreia no vôlei de praia nos jogos escolares da juventude de MS

Com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Educação (SEMED) e de Esporte e Cultura, a cidade de Costa Rica fez sua estreia no vôlei de praia durante os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que se encerrou no último domingo, 10 de agosto de 2025 em Campo Grande/MS. O evento realizado do dia 4 ao dia 10, que contou com a participação de 52 cidades do estado, teve como destaque as finais nas modalidades de vôlei de praia para a faixa etária de 12 a 14 anos.



O prefeito de Costa Rica, o delegado Cleverson Alves dos Santos, expressou seu orgulho pela participação dos atletas e ressaltou a importância do apoio à prática esportiva nas escolas. “Estamos investindo no futuro dos nossos jovens, e o esporte é uma ferramenta essencial para isso”, afirmou.



Na categoria Vôlei de Praia Masculino – Série Prata, a dupla Max e Pedro Neri representou Costa Rica com garra e determinação, finalizando a competição na sexta colocação. Esse resultado foi especialmente significativo, pois a equipe superou cidades tradicionais como Sonora, que ficou em 7º lugar, Três Lagoas em 8º e Dourados em 9º.



Já na modalidade Vôlei de Praia Feminino – Série Bronze, as jovens atletas Marielli e Ana Clara também mostraram seu talento ao garantirem a 4ª posição. Elas se destacaram ao ficar à frente de Fátima do Sul (5º lugar), Chapadão do Sul (6º), Nova Andradina (7º), Paranhos (8º), Cassilândia (9º) e Batayporã (10º).



O chefe da delegação, Israel Porto, juntamente com os técnicos Rubens Pereira Lima e Jefferson Ferreira, desempenhou um papel fundamental na preparação das duplas costarriquenses, que tiveram a oportunidade de competir em um evento estadual pela primeira vez. Essa experiência foi considerada de suma importância, pois trouxe aprendizado e visibilidade para o potencial esportivo da cidade.



O vôlei de praia é uma modalidade que exige habilidade, resistência e trabalho em equipe, e sua inclusão nos Jogos Escolares representa um passo importante para o desenvolvimento esportivo da juventude. O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).



A secretária de Educação, Maria Almeida, também destacou o papel do esporte na formação integral dos alunos. “Participar de competições como essa é fundamental para o desenvolvimento social e emocional dos nossos estudantes”, completou.



A primeira participação de Costa Rica no vôlei de praia nos Jogos Escolares da Juventude não apenas trouxe resultados significativos, mas também fortaleceu o compromisso da cidade com o esporte e a educação, preparando os jovens para novos desafios e conquistas futuras.