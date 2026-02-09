CORUMBÁ: Primeira noite de ensaio técnico lota Avenida e antecipa clima de Carnaval

A primeira noite de ensaios técnicos das escolas de samba de Corumbá reuniu grande público neste domingo, 08 de fevereiro, e confirmou que o Carnaval integra o cotidiano cultural da cidade. As arquibancadas da avenida General Rondon ficaram lotadas para acompanhar as apresentações das agremiações.

Para o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira, a participação popular demonstra a força da festa na identidade corumbaense. “O Carnaval de Corumbá é mais do que um evento, é uma expressão viva da nossa cultura, da criatividade do nosso povo e do orgulho que temos da nossa cidade. Ver a avenida cheia já nos ensaios técnicos mostra o envolvimento da comunidade e o trabalho sério das escolas de samba”, afirmou. A vice-prefeita, Bia Cavassa, também acompanhou a primeira noite dos ensaios na avenida General Rondon.

Passaram pela passarela do samba as escolas Unidos da Vila Mamona, A Pesada, Major Gama, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos de Corumbá. As cinco agremiações serão as primeiras a desfilar oficialmente no Carnaval, no domingo, 15 de fevereiro, e aproveitaram o ensaio para apresentar uma prévia dos enredos, fantasias e evolução.

Já a escola de samba A Pesada vai defender o enredo “Voar é com os pássaros, sonhar é com a Pesada. Uma viagem no sonho infantil”. A proposta conta a história de um personagem adulto que, ao adormecer, revive a infância em um sonho guiado pela figura da avó. A narrativa percorre memórias, brincadeiras e descobertas, em uma viagem pelo universo da imaginação.

A Unidos Major Gama deu uma prévia do tema “Do invisível ao brilho, um futuro sustentável”. O enredo destaca a força da natureza, a conscientização ecológica e a preservação do Pantanal, propondo uma reflexão sobre sustentabilidade e esperança por meio da arte carnavalesca.

A Acadêmicos do Pantanal aposta no enredo “Embaralhe as cartas, gire a roleta, role os dados. A sorte está lançada”. A escola propõe uma narrativa sobre a história dos jogos e do próprio jogo da vida, abordando sorte, azar, estratégia e a busca pela felicidade.

Encerrando a noite, a Caprichosos de Corumbá apresentou um pouco do enredo “No coração de cada lenda, reside uma verdade oculta esperando ser descoberta”. A temática tem como foco a lenda do Tamba-Tajá, que narra a origem de uma planta mística da Amazônia, misturando tradição oral e simbolismo regional.

Os ensaios técnicos têm como objetivo permitir que as escolas ajustem detalhes das apresentações, além de testar sistemas de som, carros alegóricos e outros aspectos técnicos que influenciam diretamente o desempenho nos dias oficiais de desfile.

A programação dos ensaios segue nesta segunda-feira, 09, a partir das 19h30, com as apresentações das escolas Imperatriz Corumbaense, Estação Primeira, Império do Morro, Marquês de Sapucaí e Mocidade da Nova Corumbá.