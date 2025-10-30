CORUMBÁ: Prefeitura promove melhorias no pronto-socorro municipal, com atendimento pediátrico até às 23h

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma série de melhorias no Pronto-Socorro Municipal, que agora passa a oferecer atendimento pediátrico até as 23h. A ampliação faz parte de um conjunto de ações voltadas a modernizar a estrutura e aprimorar o atendimento à população.

O Pronto-Socorro atende, em média, 240 pessoas por dia, entre casos de urgência e emergência. Para tornar o serviço mais ágil e seguro, o local recebeu um novo sistema de senhas, que organiza o fluxo de pacientes, e câmeras de vigilância instaladas nas áreas comuns, reforçando a segurança de usuários e servidores.

Também foram ampliadas as salas de medicação e implantado o prontuário eletrônico, que permite o registro digital dos atendimentos, emissão de receitas e pedidos de exames impressos — um avanço na integração das informações e no acompanhamento dos pacientes.

Para o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira, a ampliação do atendimento pediátrico é um dos principais ganhos recentes da rede municipal. “O funcionamento da pediatria até as 23h amplia o cuidado com as crianças e representa um passo importante na qualificação do atendimento de urgência”, afirmou.

O espaço passou ainda por modernização no setor de imagem, com a instalação de um novo aparelho de raio-X, já em funcionamento, que deve tornar os diagnósticos mais rápidos e precisos.

A secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, destacou que as mudanças melhoram a atendimento e também o trabalho das equipes. “O sistema de senhas organiza o fluxo e reduz o tempo de espera. O prontuário eletrônico traz agilidade e segurança às informações. Estamos levando esse mesmo modelo para a UPA”, disse.

O local agora conta com um servidor que auxilia o fluxo de pacientes, garantindo mais organização e segurança.