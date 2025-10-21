CORUMBÁ: Prefeito empossa novos membros do COMPED para o biênio 2025-2027

O prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira empossou nesta segunda-feira, 20 de outubro, os novos integrantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPED) para o biênio 2025-2027. A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa.

Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância do conselho como espaço de diálogo e participação social na formulação de políticas públicas voltadas à inclusão. “O conselho tem que ser representativo, com pessoas comprometidas. É um espaço de construção e de debates, e as divergências são positivas quando buscam o bem comum. Contamos com vocês para ampliar a qualidade da nossa inclusão e fortalecer os direitos da pessoa com deficiência”, afirmou.

A vice-prefeita Bia Cavassa ressaltou o papel estratégico do COMPED dentro da estrutura da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. “Esse é um momento importante para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Agradeço pela disponibilidade de cada conselheiro em somar conosco. Vamos seguir trabalhando juntos para avançar nas ações e garantir mais inclusão e cidadania”, declarou.

Falando em nome dos novos conselheiros, Thiago Godoy reforçou o compromisso do grupo com a pauta da inclusão e o fortalecimento da representatividade social. “O conselho é uma ferramenta fundamental de diálogo e de construção de políticas públicas. Queremos contribuir com ideias e ações que promovam uma cidade mais acessível e inclusiva”, afirmou.

Criado pela Lei Municipal nº 2.060, de 18 de junho de 2008, o COMPED é um órgão colegiado deliberativo e permanente, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Sua missão é viabilizar políticas de prevenção, atendimento e inclusão das pessoas com deficiência. O mandato dos conselheiros é de dois anos, com possibilidade de recondução.

A nomeação dos novos membros foi oficializada pelo Decreto nº 3.519, publicado no Diário Oficial do Município em 26 de setembro. O conselho é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, na proporção de 50% para cada segmento.

Composição do COMPED – Biênio 2025-2027

Representantes Governamentais

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Titular: Thiago da Silva Godoy

Suplente: Matheus Ohara Ramires Soares

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Jennifer Molinas Prado Soares

Suplente: Luciane de Jesus Velasquez

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Silvia Segóvia Araujo Freire

Suplente: Viviane Algemira Helemberger Flores

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Titular: Alessandra Oliveira dos Reis

Suplente: Waldirlena Padoa Pimenta

Representantes Não Governamentais

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Titular: Tamirys Ribeiro Perez

Suplente: Luciana Aparecida Machado Arino

Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros

Titular: Fabíola Máxima Lizarraga Suarez

Suplente: Ana Isa Sigarini de Moraes

Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Miller (CRIPAM)

Titular: Márcia Candia Mendes Ribeiro

Suplente: Jéssica Aquino Dias

Instituto Novo Olhar

Titular: Luanny da Costa Oliveira

Suplente: Brenda Rosa Salinas Neves dos Santos

Conforme o decreto, a função de conselheiro não é remunerada e é considerada de relevante interesse público, sem vínculo empregatício com o Município.