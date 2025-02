Corredor Bioceânico impulsiona negócios em MS

Com as obras da Rota Bioceânica avançando e a previsão de entrega da ponte binacional entre Brasil e Paraguai para 2026, empresários de Mato Grosso do Sul estão otimistas com as perspectivas de crescimento econômico. O corredor que conecta Campo Grande a Porto Murtinho promete transformar a região em um ponto estratégico de exportação e turismo, beneficiando desde pequenos negócios até grandes indústrias.

Na cidade de Jardim, empresários como Alberto Galassi, que fundou uma empresa de nutrição animal, acreditam que o corredor vai abrir novas oportunidades de comércio com o Paraguai e a Argentina. Para Zadrick Mendonça, de uma startup de reciclagem de óleo, a Rota será um impulso para a inovação e sustentabilidade na região. Já em Porto Murtinho, a cidade considerada antes um “fim de linha”, agora é vista como um polo de integração, atraindo empreendedores como Bruna Coelho, que leva seus produtos de moda até o Chile.

Com o aumento de turistas e a expectativa de novos negócios, os moradores e empresários de MS estão se preparando para viver uma nova realidade econômica, repleta de possibilidades para o futuro.