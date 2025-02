Coronel David homenageia atuação da PM no caso Vanessa Ricarte

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) recebeu nesta quinta-feira (20), o pedido de moção de congratulação, proposto pelo deputado estadual Coronel David (PL), em reconhecimento à atuação dos policiais militares: Soldado Paulo Giovani Lopes, 3º Sargento Bernardo Teixeira Domingues, Soldado Kefne Ferreira Barbosa, Cabo Letícia Rodrigues Moraes, Soldado Gean Henrique de Oliveira e Soldado Nicolas Bruno Dias dos Santos.

Os policiais foram responsáveis pelo rápido atendimento à ocorrência envolvendo a jornalista Vanessa Ricarte, vítima de violência doméstica e feminicídio. Mesmo com a intervenção ágil, a vítima não resistiu aos ferimentos. No entanto, graças à ação eficiente dos policiais, foi possível prestar socorro imediato e garantir a prisão em flagrante do agressor.

Durante a sessão, Coronel David destacou o compromisso dos militares com a segurança pública e a importância da valorização destes profissionais que atuam na linha de frente do combate à violência.

O parlamentar explica ainda que a guarnição da Polícia Militar chegou à cena do crime em aproximadamente cinco minutos, prestou os primeiros socorros à vítima no local e efetuou a prisão em flagrante do ex-noivo da jornalista. “Esse caso mostra que covardes que agridem mulheres, quando confrontados pela polícia, se entregam sem resistência. Espero que esse criminoso permaneça preso, pois representa um risco para a sociedade”, afirmou Coronel David.