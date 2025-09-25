Coronel David cobra pavimentação de estrada que liga usina à BR-158 em Aparecida do Taboado

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou nesta quinta-feira (25), indicação na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) solicitando ao governador Eduardo Riedel (PP) e ao secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a pavimentação de 14 quilômetros da Estrada Vicinal Ivan Roberto Carrato, em Aparecida do Taboado. O trecho conecta a empresa Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar à BR-158 e, segundo o parlamentar, se tornou um gargalo que ameaça a segurança de trabalhadores e compromete o escoamento da produção.

A via de terra é considerada essencial para o setor sucroenergético e para toda a comunidade local. Durante a safra, mais de 70 ônibus transportam diariamente trabalhadores que atendem a Alcoolvale, empresa que emprega cerca de 1.200 pessoas direta e indiretamente. Além disso, caminhões carregados de cana, etanol, açúcar e eucalipto disputam espaço com o transporte escolar e veículos da população.

Coronel David explica que as condições atuais da estrada colocam vidas em risco. “Na estiagem, a poeira reduz a visibilidade e aumenta o risco de acidentes. No período chuvoso, o barro e os atolamentos paralisam o tráfego, atrasam a produção e isolam comunidades.”

A Alcoolvale, fundada em 1980, é referência no setor agroindustrial e já contribuiu com mais de R$ 4 milhões ao Fundo de Desenvolvimento do Estado (Fundersul) nos últimos dois anos. A usina processa diariamente 7.500 toneladas de cana-de-açúcar, produz 400 mil litros de etanol hidratado e 13.500 sacas de açúcar VHP, fortalecendo a economia do estado.

Para Coronel David, a pavimentação não é apenas uma obra de infraestrutura, mas uma medida urgente de segurança e desenvolvimento.

“Essa estrada sustenta empregos, garante renda a milhares de famílias e movimenta a economia regional. Não podemos admitir que um polo estratégico como esse continue refém da lama no período de chuvas e da poeira sufocante na seca. O asfalto é uma necessidade imediata.”

A proposta segue para análise do Executivo Estadual.