Coronel David celebra legado de Adib Massad e homenageia profissionais que fortalecem a segurança de MS

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) realizou, nesta terça-feira (25), a Solenidade de Entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad, proposta pelo deputado estadual Coronel David (PL). Ao todo, 42 profissionais e personalidades foram homenageados por sua dedicação, coragem e compromisso com a defesa da segurança pública e da população sul-mato-grossense.

A medalha leva o nome do Coronel PM Adib Massad, uma das maiores referências nacionais no enfrentamento ao crime. Criador do então GOF (Grupo de Operações de Fronteira), hoje DOF (Departamento de Operações de Fronteira), Adib Massad se tornou símbolo de liderança firme, estratégia e disciplina. Seu legado ultrapassou as fronteiras de Mato Grosso do Sul e influenciou forças policiais de todo o país.

A tenente-coronel Denise Higa, uma das agraciadas, foi a oradora da cerimônia e destacou a representatividade da comenda. “Hoje a gente veio principalmente para agradecer essa homenagem. Estamos aqui representando um pouco da nossa sociedade e para lembrar que não fazemos segurança pública sozinhos. Adib Massad foi uma lenda e seu trabalho permitiu que o estado avançasse no combate à criminalidade.”

Proponente da solenidade, o deputado Coronel David destacou a importância de valorizar quem dedica a vida à proteção da população.

“Para mim é um privilégio, como deputado estadual, ter pedido à Assembleia a criação dessa medalha, para homenagearmos um ícone da segurança pública. Tive a oportunidade de trabalhar e servir sob seu comando”, afirmou.

O parlamentar reforçou que a medalha é uma forma de manter vivo o legado do coronel.

“Hoje é um dia muito especial para nós da segurança pública, porque, através do ícone Coronel Adib, podemos reconhecer dezenas de profissionais altamente capacitados que levam segurança todos os dias à população. Agradeço aos meus colegas deputados, que também ajudaram na formulação dos nomes desses grandes profissionais que estamos homenageando.”

Representando o governador Eduardo Riedel (PP), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou o simbolismo da medalha. “Tive a oportunidade de receber a Medalha Adib Massad junto com o próprio coronel Adib. Ser agraciado aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Cada edição reconhece profissionais que fazem a diferença na segurança pública do estado”, afirmou.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico Reis Pouso Salas, ressaltou a importância histórica da honraria. “É muito importante ter uma medalha com o nome do coronel Adib, que trabalhou intensamente na região de fronteira, preservando vidas e combatendo o crime.”

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupércio Degerone Lúcio, destacou o peso da homenagem e disse que “a honraria reconhece a árdua missão de servir e proteger, colocando a própria vida em risco. Ela faz referência a um dos ícones da segurança do estado. Desde jovem, ainda no Paraná, eu já ouvia falar do coronel Adib e do GOF. É uma referência gigantesca.”

Entre os homenageados indicados pelo deputado estão oficiais e praças da Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Perícia, Polícia Penal e cidadãos que prestaram relevantes serviços à sociedade.

Receberam a honraria por indicação do deputado estadual Coronel David: coronel Ademir de Oliveira; coronel QOBM Adriano Noleto Rampazo; 1º tenente QOE-1/MUS PM Cícero da Silva Siqueira Junior; tenente-coronel PM Danielle Perete de Freitas Neves; tenente-coronel PM Denise Rosa Higa; tenente-coronel PM Everson Ferreira Torres; 1º sargento PM Fábio de Souza Rodrigues; coronel PM Gilberto Gilmar de Santana; subtenente QPPM Joacir Quaresma Vieira; chefe da coordenação de perícias José Anchieta Souza Silva; investigador José Nascimento Sobrinho; 3º sargento BM Kleston Alves; empresário Luiz Adolar Camargo Kieling; 1º sargento PM Rosana Araújo Figueiredo; subtenente PM Santelmo Pereira Lima; policial penal Silvânio Queiroz da Silva; cabo PM Thiago Prates de Souza Pereira; e cabo PM Wagner Lima Ferreira.

Ao encerrar a solenidade, o deputado reforçou o simbolismo da honraria. “Tenho certeza de que essa homenagem irá fortalecer ainda mais a missão de cada um de vocês e inspirar as futuras gerações a seguir o caminho da retidão e da bravura em defesa do nosso estado”, finalizou Coronel David.