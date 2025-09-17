quarta-feira, 17/09/2025

Corinthians vence e se classifica na Copa do Brasil

"Brabas" do Timão garantem vaga nas quartas com autoridade em casa

Foto: Staff Images Woman/CBF

O Corinthians segue firme em busca de um dos poucos títulos que ainda faltam ao clube no futebol feminino: a Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (17), no Parque São Jorge, o time paulista venceu o Juventude por 3 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final da competição.

O placar foi aberto com Vic Albuquerque, que aproveitou cruzamento na área para marcar de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Ariel ampliou após falha da zaga adversária. No segundo tempo, Gisela Robledo selou a vitória em lance cara a cara com a goleira.

O jogo também foi marcado por um susto: Letícia Monteiro e Letícia Telles, do Corinthians, se chocaram de cabeça e precisaram ser substituídas, acionando o protocolo de concussão.

Mesmo com a vantagem, o Timão precisou contar com boa defesa de Lelê, que evitou o gol do Juventude nos minutos finais.

