Copinha 2026: Ivinhema e Naviraiense conhecem rivais na fase de grupos

Os clubes de Mato Grosso do Sul já sabem quem enfrentarão na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Ivinhema e Naviraiense conquistaram a vaga ao apresentarem as melhores campanhas no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de 2025. A competição terá início em 2 de janeiro, com 128 equipes divididas em 32 grupos de quatro times.

O Naviraiense, vice-campeão estadual, jogará na cidade de Assis, no grupo 7, ao lado de Assisense, Athletic-MG e Guarani. Já o Ivinhema, semifinalista estadual, está no grupo 26 em Embu das Artes, enfrentando Referência-SP, Real-RS e Ituano.

A Copinha é uma das principais vitrines para jovens talentos do futebol brasileiro e a expectativa é grande para a estreia das equipes de MS, que buscam superar a fase de grupos e avançar na competição.