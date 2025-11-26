quarta-feira, 26/11/2025

Copinha 2026: Ivinhema e Naviraiense conhecem rivais na fase de grupos

Copinha: vitrine para novos talentos

Milton
Publicado por Milton
Taça da Copinha 2025 - Foto: Marcos Ribolli

Os clubes de Mato Grosso do Sul já sabem quem enfrentarão na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Ivinhema e Naviraiense conquistaram a vaga ao apresentarem as melhores campanhas no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de 2025. A competição terá início em 2 de janeiro, com 128 equipes divididas em 32 grupos de quatro times.

O Naviraiense, vice-campeão estadual, jogará na cidade de Assis, no grupo 7, ao lado de Assisense, Athletic-MG e Guarani. Já o Ivinhema, semifinalista estadual, está no grupo 26 em Embu das Artes, enfrentando Referência-SP, Real-RS e Ituano.

A Copinha é uma das principais vitrines para jovens talentos do futebol brasileiro e a expectativa é grande para a estreia das equipes de MS, que buscam superar a fase de grupos e avançar na competição.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Operação Limpa Fios transforma o centro de Campo Grande

Milton - 0
A partir das 22h desta quarta-feira (26), Campo Grande inicia o Projeto Limpa Fios, ação inédita que visa retirar cabos soltos, irregulares e abandonados...
Leia mais

“A nova sede da PRF reforça nossa luta contra o crime na fronteira”, afirma Renato Câmara

ANELISE PEREIRA - 0
A inauguração da Delegacia Especializada de Fronteira de Dourados, na manhã desta terça-feira (25/11), marcou um avanço institucional para a segurança de Mato Grosso...
Leia mais

Moraes cobra defesa de Bolsonaro sobre uso de celular por Nikolas Ferreira

Milton - 0
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou nesta quarta-feira (26) que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique o suposto uso de celular...
Leia mais

Com matrículas abertas, Universidade Central do Paraguai de Pedro Juan aguarda novos alunos para Medicina em 2026

ANELISE PEREIRA - 0
A Universidade Central do Paraguai (UCP), sediada em Pedro Juan Caballero, está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2026.1 do curso de Medicina, consolidando-se como uma das principais opções de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia