Copa Pantanal movimenta Campo Grande

A fase estadual da 14ª edição da Copa Pantanal de Voleibol começa nesta sexta-feira (15), em Campo Grande, reunindo 27 equipes nas categorias Sub-15 e Sub-19, nos gêneros feminino e masculino. Os jogos seguem até domingo (17), com finais previstas para o último dia.

Os confrontos acontecem em dois locais: o Ginásio do Círculo Militar sedia os jogos femininos, enquanto o Ginásio Oswaldo Tognini recebe os masculinos. As partidas serão realizadas durante todo o dia, com entrada gratuita.

Representam o interior e a capital equipes de municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Bonito e Chapadão do Sul. Entre os times, estão Escolinha Pezão, AE Campo Grande Vôlei, Eskil Sports, Bonito AC, entre outros.

A competição é considerada uma das mais importantes do calendário estadual de base e tem revelado talentos para o voleibol sul-mato-grossense.