Copa América Master de Basquete começa dia 8 de agosto em Campo Grande

Está confirmada para o próximo dia 8 de agosto a abertura da 7ª edição da Copa América de Basquetebol Master, em Campo Grande (MS). O torneio reunirá 20 equipes e cerca de 360 atletas divididos em quatro categorias: 35+, 40+, 50+ e 60+. A competição será realizada no ginásio tradicional da cidade e terá jogos programados às sextas, sábados e domingos.

A categoria Master 60+ terá partidas concentradas em um único final de semana, já que conta com a equipe Fronteira Master, da região de fronteira. Já as categorias 40+ e 50+ terão seis equipes divididas em dois grupos, com fases classificatórias, semifinais e finais.

A Master 35+ terá quatro equipes em disputa, jogando entre si para definir os finalistas. O campeonato deve durar entre dois a três meses e promete movimentar o cenário esportivo da capital. A tabela oficial será divulgada nos próximos dias.

Definição das chaves e equipes

MÁSTER 35+

1.Deportivo AMÉRICA

2.Colégio MÁSTER

3.CLOVIS Bask

4.ULTIMATE

MÁSTER 40+

Chave A

1.AQUIDAUNA máster

2.Colégio MASTER

3.ABVMS

Chave B

1.NTB

2.Deportivo AMÉRICA

3.CONEXAO bask

MÁSTER 50+

Chave A

1. ABVMS

2. Deportivo AMÉRICA

3. BLACK bask

Chave B

1. NTB

2. UMB união máster

3. CONEXÃO bask

Máster 60+ 2(57) e 3(60+)

1.Deportivo AMÉRICA

2.ABVMS

3.FRONTEIRA máster