Conselheiro sofre agressão durante visita domiciliar

Um conselheiro tutelar de 37 anos foi agredido durante um atendimento no domingo (25), no bairro São Jorge, em Três Lagoas. A agressora, uma jovem de 29 anos, ficou exaltada durante a visita do profissional e começou a empurrá-lo para fora da residência. A situação escalou quando a suspeita pegou uma cadeira e atingiu o conselheiro. Apesar do ataque, ele não sofreu ferimentos visíveis.

A Polícia Militar foi acionada e deteve a mulher, que foi levada para a delegacia de plantão. O caso foi registrado como violência arbitrária. A agressão aconteceu enquanto o servidor realizava um atendimento oficial ligado à proteção de menores. As circunstâncias exatas da ação ainda serão apuradas.