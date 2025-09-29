segunda-feira, 29/09/2025

Confusão em luta contra Wanderlei leva Popó à mesa de cirurgia

Ex-campeão mundial de boxe está clinicamente estável, mas pode ficar fora da próxima luta marcada para novembro

O ex-campeão mundial Acelino “Popó” Freitas precisou ser submetido a uma cirurgia na mão direita após a briga generalizada ocorrida no final da luta contra Wanderlei Silva, no último sábado (27), em São Paulo. Segundo sua assessoria, o lutador está internado em um hospital da Rede D’OR, em Salvador, onde passou por um procedimento que durou cerca de 2h30.

Exames indicaram fratura no primeiro metacarpo – osso essencial do polegar – o que exige correção cirúrgica com pinos ou placas. Especialistas afirmam que, sem a operação, Popó corria risco de sequelas permanentes.

Apesar do susto, ele está clinicamente estável. Também foi identificado um pequeno sangramento interno na cabeça, já controlado. A reabilitação deve levar cerca de dois meses, o que coloca em risco sua participação na luta marcada para 1º de novembro.

A confusão aconteceu após a desclassificação polêmica no Spaten Fight Night, que terminou em invasão ao ringue e agressões entre membros das equipes. A equipe de Popó confirmou que a fratura ocorreu durante esse tumulto.

