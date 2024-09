Confronto armado na fronteira deixou dois criminosos feridos

Na quinta-feira, ocorreu um confronto na rua 12, no bairro Horqueta, envolvendo a Unidade Tática Policial (UTP) e criminosos, no contexto de uma operação conjunta com o Ministério Público. Dois indivíduos, identificados como Óscar e Silvino Sánchez, irmãos e integrantes de uma quadrilha, ficaram gravemente feridos.

Os irmãos foram encaminhados para um hospital, com Óscar apresentando um estado de saúde mais crítico. A polícia apreendeu dois facões, um revólver e uma espingarda no local. A promotora Carolina Quevedo está à frente da ação.

A irmã deles, Elisa Sánchez, contestou a abordagem policial, afirmando que eles estavam apenas verificando os animais quando foram surpreendidos. Ela não soube informar se eles reagiram à ação policial.