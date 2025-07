Campeões do Karatê e integrantes do Insanos Moto Clube são homenageados por Papy

Na última sessão antes do recesso parlamentar, o presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Papy, entregou Moções de Congratulação a atletas de karatê e integrantes do Insanos Moto Clube, em reconhecimento a suas contribuições esportivas e sociais.

Foram homenageados quatro atletas que brilharam no 2º Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin, realizado em Minas Gerais. O destaque foi o sensei Jessé da Silva Alves, que ficou em 2º lugar na categoria até 70kg e coordenou a equipe que também ficou em segundo lugar geral.

João Pedro Medina Ribeiro foi campeão em sua categoria sub-14, Ana Clara Rios da Rosa Nunes garantiu o 2º lugar no sub-12 feminino, e Victor Hugo Rios da Rosa Nunes ficou com o bronze no júnior masculino.

Papy também homenageou membros do Insanos Moto Clube pela atuação comunitária. Foram reconhecidos Willian do Nascimento, Rafael Sterfany, Wilson Baez, Celso Cardoso e Bruno Jorge. Segundo o vereador, as ações do grupo fortalecem os laços sociais e promovem o bem-estar coletivo.