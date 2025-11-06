quinta-feira, 6/11/2025

Condenado por violência doméstica é preso em Ivinhema

Foto: Polícia Civil

A Polícia cumpriu na manhã desta quinta-feira (6), um mandado de prisão expedido pela Comarca de Rio Claro/SP. O alvo é um homem condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Após receber informações sobre a possível residência do condenado em Ivinhema, os policiais civis realizaram diligências investigativas, conseguindo localizar e prender o autor. Ele foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência contra a mulher e destaca a importância da colaboração da comunidade. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da SIG da Delegacia (67-99208-9491), com total sigilo.

